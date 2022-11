Sondage : 1 Européen sur 4 déclare être dans une situation précaire, alerte le Secours populaire

Etabli avec ses partenaires européens et Ipsos, le Secours populaire français (SPF) dévoile, ce vendredi 4 novembre, son premier sondage sur la pauvreté et la précarité en Europe. Le constat est sans appel : un Européen sur quatre déclare être dans une situation précaire.

Un continent réputé riche, mais où des situations de grande précarité demeurent nombreuses. Dans son premier sondage sur la pauvreté et la précarité en Europe publié ce vendredi avec Ipsos, le Secours populaire met en évidence l’impact de la crise économique sur le Vieux Continent. Selon l’étude, 27 % des Européens interrogés déclarent être dans une situation précaire. Une proportion qui grimpe même à 54 % pour les Grecs.

Dans le détail, 27% des sondés désignent les personnes âgées comme la catégorie de population la plus touchée par la précarité, suivie des jeunes (19 %) et des familles monoparentales (16 %).

Au total, 55 % des personnes questionnées jugent important le risque de se retrouver en situation de précarité dans les prochains mois, avec des pointes à 70 % en Italie et 68 % en Grèce.

Un pouvoir d’achat en baisse pour plus d’un Européen sur deux

Avec la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, la crise économique qui touche l’Europe est profonde depuis quelques années. Plus d’un Européen sur deux (54 %) a le sentiment que son pouvoir d’achat a diminué au cours de la période récente.

Aussi, 66 % des Français (contre 62 % des Européens) indiquent avoir restreint leurs déplacements en raison de leur situation financière. Un Français interrogé sur deux affirme en outre qu’il n’augmente pas le chauffage chez lui-même s’il a froid.

Près de neuf Européens questionnés sur dix assurent que la diminution de leur pouvoir d’achat résulte de l’augmentation du coût de la vie. Ils sont 66 % à s’inquiéter prioritairement des prix du carburant et 64 % à craindre l’inflation sur les produits alimentaires.

A l’issue d’une conférence de presse prévue ce vendredi à 10h au Campus Paris-Saclay (Essonne), le Secours populaire veut amplifier la mobilisation et lance le «Festival des solidarités de la jeunesse» jusqu’à ce dimanche.

Au total, 400 jeunes issus des fédérations du Secours populaire engagés dans le monde seront présents pour échanger, partager leurs expériences et développer des actions communes.

Plus que jamais mobilisé, le Secours populaire l'est non seulement en Europe, mais aussi partout dans le monde. En 2021, près de 3,5 millions de personnes en difficulté ont ainsi été soutenues par l'association à travers la planète.