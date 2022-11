Twitter : l'ONU demande à Elon Musk de faire respecter les droits de l'Homme sur le réseau social

Dans la soirée de ce samedi 5 novembre, Volker Turk, Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, a pressé Elon Musk de faire respecter les droits de l'Homme sur Twitter.

Un rappel à l'ordre. Le Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme, Volker Turk, a appelé Elon Musk à faire en sorte que ces droits soient bien respectés sur Twitter. Pour rappel, le réseau social a été racheté par le milliardaire américain le 27 octobre dernier, pour la somme de 44 milliards de dollars.

«Twitter fait partie d'une révolution mondiale qui a transformé notre façon de communiquer. Mais j'écris avec inquiétude et appréhension sur notre place publique numérique et le rôle de Twitter dans celle-ci», a-t-il écrit dans une lettre ouverte rendue publique ce samedi.

As new owner of @Twitter, @ElonMusk has enormous responsibilities. UN Human Rights chief @volker_turk shares some thoughts on what Musk needs to do to protect #FreeSpeech and other rights too. (1/8)





Read : https://t.co/8H34KhAn2v pic.twitter.com/AkiPcGknVX

— UN Human Rights (@UNHumanRights) November 5, 2022