COP27 : 2015-2022 en passe de devenir les années les plus chaudes de l’histoire

La période entre 2015 et 2022 est en passe de devenir la plus chaude de l’histoire, selon un rapport de l’Organisation météorologique mondiale, publié ce dimanche, également jour de l’ouverture de la COP27 en Egypte.

La COP27 à Charm el-Cheikh, en Egypte, s’ouvre avec une sombre perspective. En effet, un rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), diffusé à l’ouverture de la conférence pour le climat ce dimanche, indique que les huit années entre 2015 et 2022 devraient être, si les projections se confirment, les plus chaudes de l’histoire.

«Alors que la COP27 commence, notre planète envoie un signal de détresse», a commenté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans un message vidéo diffusé au début de la conférence. Selon le rapport, la hausse des températures découle de «l'augmentation constante des concentrations de gaz à effet de serre et de la chaleur accumulée».

«Selon les estimations actuelles, la température moyenne mondiale en 2022 sera supérieure d'environ 1,15 °C par rapport à la moyenne préindustrielle de 1850-1900. En raison d'un phénomène de refroidissement rare, La Niña, l'année 2022 ne sera probablement "que" la cinquième ou la sixième plus chaude. Toutefois, cela n'inverse pas la tendance à long terme ; ce n'est qu'une question de temps avant qu'une autre année record ne soit enregistrée», indique le rapport de l’OMM.

The past 8 years are on track to be the 8th warmest. Extreme heatwaves, drought and devastating flooding affected millions and cost billions this year, and 2022 was disastrous for glacier melt. The negotiations at #COP27 must consider #StateOfClimate https://t.co/fXI9ebrl01 pic.twitter.com/cO6e1nB4Bv

— World Meteorological Organization (@WMO) November 6, 2022