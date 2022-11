Élections de mi-mandat aux États-Unis : premier pas avant un retour de Donald Trump en 2024 ?

Alors que son ombre plane sur ces élections de mi-mandat aux États-Unis, Donald Trump pourrait se servir de ce rendez-vous politique majeur pour se préparer à l'élection présidentielle de 2024.

Le 45e président des États-Unis active les grandes manœuvres. À la veille des élections de mi-mandat (midterms) qui se tiendront le 8 novembre prochain, Donald Trump est omniprésent. L'ex-locataire de la Maison Blanche (2017-2021) martèle à chaque meeting - comme le 17 septembre dernier à Youngstown (Ohio) - son ambition de revenir en 2024, pour la bataille de la présidentielle.

En effet, celui qui n'a jamais reconnu sa défaite en 2020, face au démocrate Joe Biden, a récemment réitéré ses accusations de fraudes électorales. Donald Trump a assuré avoir remarqué des premières indications de «trucages», sur son propre réseau social. «C’est reparti ! Des trucages électoraux», a-t-il assuré sur «Truth Social».

Cette posture lui permet de renforcer un climat d'injustice auprès de ses fervents supporters, qui estiment encore aujourd'hui que sa défaite en 2020 résulte d'un complot.

Des élus républicains prêts à tout

Un récent sondage du Center for Social Media and Politics, de l’Université de New York, a révélé que les candidats républicains au Congrès ont, cette année, considérablement augmenté le partage de fausses informations sur Facebook.

Plus troublant encore, la majorité des candidats républicains à un poste de sénateur ou pour devenir membre de la Chambre des représentants ne croient pas les résultats officiels de l'élection présidentielle de 2020, d'après le Washington Post.

Le journal estime le chiffre à 291 candidats sur 569, soit 51 %. Même constat pour le New York Times qui indique surtout qu'en cas d'élection, certains candidats républicains au poste de gouverneur ne reconnaîtraient pas un président démocrate en 2024, si Donald Trump venait à perdre l'élection.

C'est le cas de Doug Mastriano, qui est en lice pour le poste de gouverneur de Pennsylvanie, un état clef de ces élections de mi-mandat.

C'est d'ailleurs dans cet état que Donald Trump s'est rendu ce samedi 5 novembre, dans la ville de Latrobe, où il a d'ailleurs explicitement révélé à la foule son ambition de se présenter en 2024.

«Dans très, très peu de temps, vous allez être très heureux» a lancé l'ex-président républicain, quelques jours après avoir promis : «Je vais très très très probablement me représenter. Soyez prêts», à une foule de partisans réunis dans l'État de l'Iowa.