Tanzanie : au moins 19 morts dans un crash d'avion au lac Victoria

Un avion de ligne de la compagnie Precision Air s'est abîmé dimanche dans le lac Victoria, en Tanzanie, alors qu’il cherchait à atterrir dans la ville de Bukoba, dans le nord-ouest du pays. Au moins 19 des 43 passagers sont décédés.

Le mauvais temps pointé du doigt. Un avion de ligne s’est écrasé dans le lac Victoria, en Tanzanie, ce dimanche matin, tuant au moins 19 passagers sur les 43 qui étaient à bord. La police locale a indiqué qu’il s’agissait d’un appareil de la compagnie Precision Air. Il ne se trouvait qu’à 100 mètres de l'aéroport, toujours selon les autorités.

Aucune information n’a été communiquée concernant le nombre de passagers à bord de l'avion, mais les médias locaux ont indiqué qu'environ 49 personnes étaient inscrites sur le vol, parti de Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie. «La situation est sous contrôle car les équipes de sécurité travaillent dur pour secourir les passagers», a indiqué le commandant de la police régionale.

Precision Air plane crashes into Lake Victoria while trying to land in Tanzania; no word on casualties pic.twitter.com/EpRrgPvAVB

— BNO News (@BNONews) November 6, 2022