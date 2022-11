Apple va abandonner son «Dis Siri»

La formulation du fameux «Dis Siri» devrait disparaitre d’ici quelques mois des iPhones. En effet, la célèbre marque Apple prévoit de simplifier son système de commande vocale.

Le célèbre «Dis Siri» d’Apple abandonné. Alors que le géant américain a annoncé des perturbations pour la fabrication de ses iPhones 14 Pro en Chine, un nouveau projet visant à simplifier la commande vocale du téléphone devrait voir le jour d’ici quelques mois.

Si la fonctionnalité de cette commande vocale ne disparaîtra pas, elle devrait désormais être drastiquement simplifiée. Siri devrait donc continuer à aider pour appeler un contact, envoyer un sms ou encore programmer un minuteur.

«Siri» tout court

Souvent critiqué pour atteinte à la vie privée, l’assistant vocal Siri a tendance à s’activer facilement sans pour autant le souhaiter. Apple a donc décidé de simplifier la commande, éliminant le «Hey» ou «Dis», afin que seul le mot «Siri» fonctionne pour lancer l’interaction avec l’intelligence artificielle.

Cependant, si cette modification parait anodine, l’entreprise à la pomme devra changer de nombreux paramètres pour que le téléphone reconnaisse de manière fiable le mot «Siri», dans toutes les langues et selon les accents notamment.

Ce sont des ingénieurs en intelligence artificielle (IA) qui devront se charger également d’éviter de potentielles situations accidentelles où la fonctionnalité se déclencherait de manière inattendue.

Néanmoins, il faudra faire preuve de patience et attendre plusieurs mois, voire jusqu’en 2004 selon l’entreprise, pour que chaque détail puisse être peaufiné. De plus, Apple prévoit aussi d’intégrer Siri de manière plus concrète dans les applications et autres services tiers des téléphones.