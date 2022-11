Des astronomes ont découvert le trou noir le plus proche de la Terre

Des scientifiques ont publié une étude cette semaine dans la revue de la Royal Astronomical Society, prouvant l’existence d’un trou noir, le plus proche de notre planète à ce jour. Baptisé Gaia BH1, il est d’une masse dix fois supérieur au Soleil, et il se trouve à seulement 1560 années-lumière de la Terre.

La «police des trous noirs» a encore frappé. Avec une masse avoisinant dix fois celle du Soleil, un trou noir nommé Gaia BH1, le plus proche de la Terre découvert à ce jour, se trouve à seulement 1560 années-lumière de notre planète, selon une étude publiée cette semaine par la revue Royal Astronomical Society.

Tapi dans la constellation d’Ophiuchus, ce trou noir stellaire est trois fois plus proche de nous que le précédent détenteur du record, qui se trouve lui dans la constellation de la Licorne.

C’est grâce à la sonde spatiale Gaia de l’Agence spatiale européenne (Esa), que des astronomes américains ont pu collecter des données permettant de l’identifier.

Un trou noir à l’état «dormant»

Pour localiser un trou noir, les astronomes observent les mouvements d’un objet stellaire avec son étoile dite «compagnon» qui tourne autour de lui comme la Terre avec le Soleil. Grâce à la technologie de rayon X, la matière surchauffée provenant de l'étoile compagnon se dirigeant en spirale vers le trou noir est détectée de manière fiable, où elle produit des rayonnements intenses ainsi que des jets de matière.

Ainsi on estime à partir de ce schéma que plus de 100 millions de trous noirs de masse stellaire peupleraient la Voie lactée.

Néanmoins, Gaia BH1 est ce qu’on appelle un trou noir à l’état «dormant». D’après un communiqué de Kareem El-Badry, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) et auteur principal de l’étude, ce dernier n’accumule pas de matières et ne libère pas de rayons X.

L’équipe de scientifiques a donc pu s’appuyer sur les images satellites de l’Esa, mais aussi le télescope de l’Observatoire international Gemini à Hawaï, avec lequel ils ont observé d’infimes déviations de vitesse provoquées par un gigantesque objet invisible.

Plusieurs zones d’ombre restent à éclaircir, en particulier pourquoi le trou noir n’a pas englouti l’étoile qui existe encore avant qu’il ne se forme, et comment ce système stellaire atypique s’est-il formé. Avec cette étude, «les futures publications de Gaia faciliteront probablement la découverte de dizaines d'autres», selon la revue Royal Astronomical Society.