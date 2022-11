Élections de mi-mandat aux États-Unis : les duels à suivre

Les élections de mi-mandat aux États-Unis de ce mardi seront décisives pour Joe Biden, qui risque, selon les sondages, de perdre la majorité démocrate au Congrès. Elles vont notamment se jouer dans quelques États clés qui pourraient basculer vers les Républicains.

Joe Biden pourra-t-il continuer à gouverner pendant les deux prochaines années à la Maison blanche ?

Ce mardi, les Américains sont appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat, qui permettent de renouveler la Chambre des Représentants et une partie du Sénat.

Si les sondages prédisent une nouvelle majorité du camp des Républicains à la chambre basse, les duels sont particulièrement attendus et scrutés, car ils pourraient renverser la tendance.

Arizona

L’Arizona a basculé dans le camp démocrate en 2020, à l’occasion de l’élection de Joe Biden, une première depuis 1996 et l’arrivée de Bill Clinton à la Maison Blanche. Les Républicains espèrent donc récupérer cet État.

Plusieurs élections y sont organisées. Notamment, l’élection du gouverneur, où la républicaine et pro-Trump Kari Lake, ancienne journaliste ultra-conservatrice, affronte la démocrate Katie Hobbs, et la mènerait d’une courte tête, selon les sondages. Kari Lake s’est attiré les foudres de Joe Biden, ayant plusieurs fois contesté le résultat des élections de 2020, affirmant que le scrutin aurait été «truqué».

Autre duel qui retient l’attention : celui pour le poste de sénateur, disputé par Mark Kelly (démocrate) contre Blake Masters (républicain). Ce dernier a soutenu plusieurs théories du complot sur l’élection présidentielle de 2020, tout comme Mark Finchem, candidat républicain au secrétariat d’État face au démocrate Adrian Fontes.

D'après l’ancien président Barack Obama, très investi dans cette campagne au côté de Joe Biden, l’Arizona serait une forme de «test» décisif pour la démocratie américaine. «La démocratie telle que nous la connaissons pourrait ne pas survivre en Arizona. Ce n'est pas une exagération. C'est un fait» a-t-il déclaré. Selon une analyse du Washington Post, 12 des 13 candidats républicains à des postes fédéraux ou étatiques en Arizona ont remis en question les résultats des précédentes élections.

Géorgie

Les élections en Géorgie sont en général particulièrement serrées. En 2020, pour la première fois depuis 1992, cet État du sud du pays avait voté en majorité pour le président démocrate, et avait été décisives au Sénat. Cette année, les duels qui s’y passent sont particulièrement scrutés par les Américains, au vu des candidats qui s’y présentent.

En effet, l’ancienne star du football américain, Herschel Walker, participe du côté républicain pour le poste de sénateur, face à Raphael Warnock, premier pasteur noir jamais élu en Géorgie, démocrate et candidat à sa réélection. Selon les prédictions, le scrutin pourrait être davantage favorable au candidat pro-Trump, malgré des récents scandales. Herschel Walker, fervent opposant à l’avortement, a en effet été accusé d’avoir financé les IVG de plusieurs de ses anciennes compagnes.

Par ailleurs, le poste de gouverneur est également remis en jeu en Géorgie ce 8 novembre. Il est disputé par le républicain Brian Kemp, qui a remporté les précédentes élections, mais qui s'est peu à peu éloigné de Donald Trump, face à la démocrate Stacey Abrams, qui, si elle est élue, pourrait devenir la première femme noire gouverneure de l’histoire des États-Unis, qui plus est dans un État encore marqué par son passé ségrégationniste.

Nevada

Dans le Nevada, un duel très tendu se joue pour le poste de sénateur entre Catherine Cortez Mastro (démocrate), première femme latino-américaine à siéger au Sénat, et Adam Laxalt (républicain). L’élection du prochain gouverneur doit également avoir lieu, et oppose le démocrate Steve Sisolak au républicain Joe Lombardo.

Parmi les candidats du parti Républicain lors de ces midterms, Catherine Cortez Masto et Steve Sisolak font partie des plus vulnérables et susceptibles de perdre les élections au profit de leurs adversaires républicains.

Si les comtés ruraux et moins peuplés de l’État sont souvent plutôt du côté républicain, les scrutins se jouent principalement à Las Vegas et ses communes environnantes, où les démocrates sont majoritaires.

Pennsylvanie

C’est sans doute l’un des États les plus importants lors de ces élections. La Pennsylvanie est retournée du côté des démocrates en 2020 lors de l’élection de Joe Biden, mais rien n’est joué concernant les midterms, un duel acharné se jouant pour un siège vacant au Sénat, laissé par un ancien sénateur républicain.

Les deux candidats pour récupérer cette place de choix sont le chirurgien Mehmet Oz, ancien animateur d’une émission très populaire, soutenu par Donald Trump, du côté républicain. Face à lui, John Fetterman, ancien maire d’une petite commune de l’État, pour le camp démocrate, qui milite notamment pour la légalisation du cannabis et le développement des syndicats. S’il était pendant longtemps en tête des sondages, la popularité du candidat démocrate a chuté ces dernières semaines, souligne CNN.

Côté élection du gouverneur, le démocrate Josh Shapiro est candidat à sa réélection, face au républicain Doug Mastriano, important soutien de Donald Trump qui a lui aussi rejeté la validité des résultats de la précédente élection présidentielle.

Samedi dernier, Donald Trump, Joe Biden et Barack Obama étaient justement en campagne dans cet État clé du scrutin, et ont tenté de faire pencher la balance de leur côté.

Wisconsin

En 2020, Joe Biden avait de justesse fait basculer le Wisconsin, État de la «Rust Belt» («ceinture de rouille» en français), terres industrielles historiquement plutôt démocrates, mais qui reste l’un des États les plus divisés du pays.

Ce mardi, le sénateur républicain Ron Johnson va tenter de conserver son poste face à Mandela Barnes, 35 ans, soutenu par l’aile gauche de son parti, qui pourrait devenir le premier sénateur afro-américain du Wisconsin.

L’actuel gouvernement démocrate Tony Evers tente également de conserver sa place face à l’homme d’affaires Tim Michels, du côté républicain. Une victoire de ce dernier pourrait donner le contrôle total du gouvernement du Wisconsin au parti républicain. Si l’élection semble très serrée, les sondages donnent une très légère avance au candidat conservateur.