Une nouvelle éclipse totale de Lune sera visible ce mardi 8 novembre

Une éclipse totale de la Lune va avoir lieu ce mardi 8 novembre. C’est la seconde et dernière éclipse de l’année 2022, après celle du mois de mai dernier.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les fans d’astronomie. Ce mardi 8 novembre, une éclipse totale de la Lune pourra être observée. Ce sera la seconde et dernière de l’année 2022, après celle du mois de mai dernier.

D'après l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), cette éclipse devrait durer 1 heure et 25 minutes, et atteindra son paroxysme autour de midi, heure française.

Visible depuis la Polynésie Française et la Nouvelle-Calédonie

L'IMCCE rappelle également qu’une éclipse totale a lieu «lorsque la Lune passe dans l’ombre de la Terre, laquelle s’interpose alors entre le Soleil et la Lune, bloquant tout ou partie du rayonnement solaire qui vient éclairer la Lune».

Malheureusement, en France métropolitaine l’éclipse ne sera pas visible. En effet, selon les données de l’IMCCE, «la Lune sera déjà couchée au moment de l’entrée dans la pénombre et se lèvera après la sortie de la pénombre».

Concernant les Antilles et la Guyane, la phase de pénombre et l’entrée dans l’ombre seulement pourront être admirées.

Néanmoins, les polynésiens et les Néo-calédoniens pourront l’observer durant la totalité du processus, ainsi que les personnes se trouvant dans le nord-ouest de l’Amérique du Nord et le nord-est de l’Asie.