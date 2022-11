Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : fonctionnement, enjeux, sondages… Tout ce qu’il faut savoir

Les élections de mi-mandat se déroulent ce mardi 8 novembre aux Etats-Unis. Des scrutins cruciaux pour le président américain Joe Biden, qui pourraient bouleverser ces deux prochaines années à la Maison blanche.

Aux Etats-Unis, c’est un moment aussi décisif que les élections présidentielles. Ce mardi 8 novembre, les Américains sont appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat, ou «midterms», des scrutins qui ont lieu tous les quatre ans. Joe Biden, dont la popularité est en berne, risque gros, car si les Démocrates ne les remportent pas, le président américain pourrait rencontrer de grosses difficultés pour gouverner.

Qui vote et qui élit-on ?

Les midterms ont lieu tous les quatre ans, à la moitié du mandat du président élu. Ces élections ont toujours lieu le mardi suivant le 1er jour du mois de novembre, et donc cette année, ce mardi 8 novembre.

Contrairement à l’élection du président des Etats-Unis, les élections de mi-mandat sont au suffrage universel direct. Les Américains votent directement pour leurs représentants au niveau national ou local, et ne passent pas par le système des grands électeurs comme pour la présidentielle.

A l’occasion des midterms, les Américains sont appelés aux urnes pour élire les membres de la Chambre des représentants, équivalent de l’Assemblée nationale en France. Les 435 sièges de la chambre sont donc remis en jeu tous les deux ans. Par ailleurs, environ un tiers des 100 sièges du Sénat américain sont également concernés par ces élections, pour un mandat de six ans. Cette année, 35 sénateurs doivent donc être élus.

Enfin, à l’occasion des élections de mi-mandat, de nombreux Etats, villes ou comtés organisent également leurs élections locales. Cette année, sur les 50 Etats américains, 36 organisent l’élection de leur gouverneur.

Quels sont les enjeux ?

Les midterms sont rarement favorables au parti au pouvoir. Ces élections, qui interviennent au bout de deux ans de mandat, font presque office d'évaluation pour ou contre la politique engagée par le locataire de la Maison blanche, qui subit très régulièrement un vote sanction.

Le camp Républicain a promis d’imposer «une vague rouge» au Congrès lors de ces élections. Ils ont notamment axé leur campagne sur la lutte contre l’inflation, boulet à la cheville de Joe Biden qui, malgré sa victoire à l’élection présidentielle il y a deux ans, peine à convaincre les Américains. Il aura pourtant besoin du contrôle du Congrès pour mener ses réformes à bien.

Depuis la révocation du droit à l’avortement par la Cour suprême, Joe Biden exhorte les Américains à lui offrir la majorité à la Chambre des Représentants et au Sénat pour pouvoir rétablir ce droit, mais également pour protéger ceux des personnes homosexuelles, qui pourraient être mis en danger par la plus haute juridiction des Etats-Unis, mais aussi pour mettre en place des politiques plus strictes sur le port d’arme.

Comme l’élection présidentielle, le contrôle du Congrès devrait se jouer dans quelques Etats clés, notamment la Pennsylvanie, la Géorgie, l’Arizona, le Nevada, l’Ohio ou encore la Caroline du Nord, où les places de sénateurs ou députés sont très disputées entre les candidats démocrates et républicains.

Ces élections marquent également un fort retour en politique de l'ancien président Donald Trump, pour qui une victoire au Congrès marquerait le premier pas vers un nouveau mandat présidentiel en 2024. L'ancien locataire de la Maison blanche a multiplié les meetings ces derniers jours, pour encourager la dynamique visiblement favorable au parti Républicain.

Quelles sont les tendances selon les sondages ?

Pour l’heure, la Chambre des représentants est composée de 220 députés démocrates, contre 212 députés républicains, et trois postes sont vacants. Sur les 100 sièges du Sénat, 50 appartiennent au camp républicain, 48 au camp démocrate et deux sénateurs indépendants.

Selon le média américain Politico, les Républicains ont de forte chance de remporter la majorité à la Chambre des Représentants. Il leur faut élire 218 députés, sachant qu’ils en possèdent déjà 212, que deux des sièges vacants pourraient être remportés par des Républicains, il ne leur manque donc théoriquement que quatre sièges.

Les enquêtes d’opinion les plus récentes indiquent que les Républicains pourraient récupérer 10 à 20 sièges supplémentaires à la chambre basse, soit assez pour avoir la majorité. Les projections sur le Sénat sont à l'inverse incertaines.

Un sondage publié par CNN indique par ailleurs que le taux d’approbation du travail de Joe Biden à la Maison blanche continue de diminuer et se porte à 42% en novembre, alors qu’il était à 46% en septembre et octobre. En outre, seuls 17% des Américains approuvent totalement sa politique, alors que 47% la désapprouvent complètement.