Élections de mi-mandat aux États-Unis : quand connaîtra-t-on les résultats ?

Les élections américaines de mi-mandat se déroulent ce mardi 8 novembre. Un rendez-vous politique capital pour les États-Unis, mais dont le résultat définitif ne devrait être connu que dans plusieurs jours.

Des midterms qui s'annoncent explosifs. Ce mardi 8 novembre, les Américains se rendent aux urnes pour voter lors des élections de mi-mandat. Si plus de quarante millions d'électeurs ont déjà transmis leur choix par anticipation ce lundi 7 novembre, dont vingt-deux millions par correspondance, la majorité des votants n'ont pu se rendre dans les bureaux de votes qu'à partir de 8h (soit 14h pour la France).

Une heure d'ouverture des bureaux qui varie d'ailleurs en fonction des Etats puisque pas moins de six fuseaux horaires traversent les États-Unis. Des différences qui constituent une grande incertitude sur la date précise à laquelle seront communiqués les résultats définitifs.

Une première tendance devrait quoi qu'il en soit être dévoilée ce mardi soir après la fermeture des premiers bureaux de votes, autour de 20h pour Washington, soit vers 02h du matin, ce mercredi 9 novembre, en France. Elle ne sera pourtant pas révélatrice puisqu'il s'agira de résultats officieux et non vérifiés.

Des recours déjà déposés dans plusieurs états

Autre donnée, et non des moindres, qui risque de retarder le processus électoral, Donald Trump a déjà dénoncé des fraudes, notamment dans le vote par correspondance en Pennsylvanie. Dans cet Etat du Nord-Est des Etats-Unis, la Cour suprême locale a finalement tranché en faveur du GOP (Grand Old Party), soit le camp républicain de l'ancien président, en indiquant que les bulletins mal datés ne seront pas comptabilisés. De quoi jeter la suspicion sur le camp démocrate de Joe Biden, donné perdant dans plusieurs sondages.

Dans plusieurs autres Etats républicains, où les résultats devraient être serrés, d'autres règles strictes sont mises en place pour encadrer le vote. Ainsi, dans le Wisconsin, si l'adresse renseignée par le votant n'est pas complète, alors son bulletin sera écarté.

De plus, certains Etats commencent à dépouiller les bulletins de vote par correspondance, seulement le lendemain de la fermeture des bureaux de votes, en l'occurence le mercredi 9 novembre au matin. Il faut néanmoins que ces derniers aient été postés le 8 novembre, afin qu'ils soient validés.

Les résultats arrêtés ne seront pas rendus officiels avant que toutes les procédures liées aux recours déposés ne soient terminées.