Etats-Unis : après avoir remporté l'équivalent de 100.000 euros à un jeu à gratter, elle en gagne 300.000 de plus le même jour

Une Américaine qui venait d’empocher l'équivalent de 100.000 euros pour un jeu de grattage en a gagné 300.000 de plus le même jour en achetant d’autres tickets.

Une double dose de chance. Une Américaine du Delaware (Est) a eu la très agréable surprise d’empocher au total 400.000 dollars (soit un montant quasiment identique en euros) en une journée, en gagnant à deux jeux différents.

Alors qu’elle venait de se rendre au siège d’une société de jeux à gratter, afin de se faire remettre les 100.000 dollars découverts sur un ticket Ultimate Cash acheté quelques jours plus tôt dans une station-service, la chanceuse, qui a souhaité garder son anonymat, a décidé de s’arrêter dans un magasin lors de son trajet retour.

