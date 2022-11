Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : Donald Trump dénonce des incidents de vote

Alors que les Américains ont voté pour les élections de mi-mandat, l'ancien président Donald Trump, ainsi que des conservateurs, ont dénoncé des incidents techniques.

Nouvelle mise en cause. Alors que le scrutin des élections de mi-mandat s'annonce plus serré que prévu, Donald Trump a dénoncé des incidents techniques dans les bureaux de vote, appelant même ses partisans à «contester» les résultats.

«Le vote par procuration à Detroit, ça ne va pas du tout. Les gens se présentent pour voter et s'entendent répondre: désolé, vous avez déjà voté», a affirmé l'ex-président des Etats-Unis, sur son réseau Truth Social.

Celui qui n'a jamais reconnu sa défaite en 2020, martèle : «cela se produit en grand nombre, et ailleurs. Contestez, contestez, contestez!».

problemes averes

L'organisation indépendante Vote.org a confirmé l'existence de «problèmes techniques des machines à voter dans certains Etats».

There are reports that some voting machines are having technical issues in several states. Here's what you need to know as a voter: Your vote counts. You have options. Be prepared.





Please share! #Election2022 pic.twitter.com/yaenBMZK5E

— VOTE.ORG (@votedotorg) November 8, 2022