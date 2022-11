Royaume-Uni : un homme arrêté pour avoir jeté des oeufs en direction du roi Charles III (vidéos)

Un homme a été arrêté à York, dans le nord de l'Angleterre, après avoir jeté des oeufs en direction du roi Charles III.

Le roi Charles III et son épouse, Camilla, étaient en déplacement à York, dans le nord de l'Angleterre, lorsqu'ils ont été visés par des jets d'oeufs, ce mercredi 9 novembre. Les projectiles ont manqué leur cible mais le lanceur à été arrêté pour «suspicion d'atteinte à l'ordre public».

Avant d'être emmené l'individu, âgé de 23 ans, aurait crié «Ce pays a été construit avec le sang des esclaves». Il a été identifié par les médias britanniques comme un ancien candidat du Green Party et un militant du groupe écologiste Extinction Rebellion.

A man has been detained after appearing to throw eggs at King Charles pic.twitter.com/f4A5UjKVF7 https://t.co/GZ8NfolrbV — BBC News (UK) (@BBCNews) November 9, 2022

Depuis la mort de la reine Elizabeth II en septembre, les critiques concernant le passé impérialiste, esclavagiste et colonialiste du Royaume-Uni se font de plus en plus vives. Mardi, le roi Charles III a été interpellé à ce sujet à Leeds.

The moment eggs were thrown at the royal party as King Charles arrived in #york today. Video from Henry TB pic.twitter.com/OuGMpDlJdC — DavidDunninguk (@daviddunninguk) November 9, 2022

Selon Fiona Compton, une artiste et historienne de Sainte-Lucie interrogée par le Dailymail, il aurait affirmé que le rôle du pays dans le commerce d'esclaves «ne devrait pas être caché». Il «a dit qu'il était prêt à parler» du passé esclavagiste, a-t-elle poursuivi, «il était d'accord sur le fait qu'il s'agit de l'histoire du Royaume-Uni».

MAN IN YORK IS DETAINED AFTER THROWING EGGS AT KING CHARLES pic.twitter.com/7xmdooYA5z — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) November 9, 2022

La question du passé impérial britannique avait aussi valu des critiques au prince William et à son épouse Kate lors de leur tournée dans les Caraïbes, en mars dernier. Le duc de Cornouailles avait été appelé à présenter des excuses au nom de la couronne britannique pour le commerce des esclaves qu'elle entretenait au sein de ses anciens dominions.

En avril, le prince Edward, frère du roi Charles III, avait quant à lui décidé d'annuler sa visite à Grenade après avoir essuyé des critiques similaires. Ce pays des Caraïbes était alors traversé par des manifestations pro-républicaines.