Sean Penn : l'acteur rend visite à Volodymyr Zelensky et lui confie son Oscar

Une vidéo mise en ligne ce mardi 8 novembre dévoile l’acteur Sean Penn remettant un de ses Oscars au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Un geste symbolique. Sean Penn s’est visiblement récemment rendu à Kiev pour faire don d'un Oscar au président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Ceci est pour vous», entend-on dire l’acteur en tendant la récompense au président ukrainien, dans une vidéo mise en ligne ce mardi 8 novembre par Anton Gerashchenko, le conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur. «C'est une babiole symbolique, mais je me sentirai mieux et plus fort pour les combats en sachant qu'elle se trouve ici.»

«Quand vous aurez gagné, rapportez-le à Malibu (lieu de résidence de Sean Penn, ndlr), parce que je me sentirai mieux de savoir qu'une partie de moi se trouve ici».

Sean Penn has given his Oscar to Ukraine - @ZelenskyyUa



Thank you, sir!



It is an honor for us. pic.twitter.com/vx2UfEVTds

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 8, 2022