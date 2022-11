Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : les démocrates résistent, Donald Trump affaibli... Les 5 enseignements des midterms

Entre déception relative pour les républicains et indécision au Sénat pour le moment, les élections de mi-mandat aux Etats-Unis ont réservé plusieurs surprises.

La Chambre des représentants penche côté républicain

«Il est clair que nous allons reprendre la Chambre des représentants» : le ténor républicain Kevin McCarthy affichait son optimisme dans la nuit de mardi à mercredi, au moment où les résultats continuaient d'affluer.

Ce jeudi, le «Grand Old Party» comptabilise 207 élus contre 189 pour les démocrates. Quelque 39 représentants attendent encore d'être officiellement élus ou réélus. Le seuil des 218 sièges permettant d'avoir la majorité n'a pas encore été atteint.

Mercredi, la chaîne NBC News projetait un total de 222 élus à la chambre basse pour le parti républicain, soit une fine majorité de quatre sièges.

Le Sénat encore indécis

Il faudra sans doute plusieurs semaines avant qu'une majorité ne se dessine au Sénat, où les démocrates détenaient une très mince majorité avant l'élection. Selon les derniers résultats disponibles, démocrates comme républicains disposent de 48 élus.

Quatre Etats n'ont pas encore officiellement désigné leur sénateur : l'Arizona, le Nevada, la Géorgie et l'Alaska. Pour ce dernier Etat, il n'y a pas de suspense car les deux candidats en lice sont exceptionnellement deux républicains.

Pour les trois autres, le suspense reste entier. En Géorgie, il faudra même que le pasteur Raphael Warnock, sénateur en poste, et l'ancienne star du football américain Herschel Walker participent à un second tour, aucun des deux n'ayant passé la barre de 50% des suffrages. Le nouveau scrutin, qui pourrait décider de la majorité au Sénat, aura lieu le 6 décembre.

Si les démocrates étaient mardi soir relativement déçus de ne pas avoir créé la surprise dans l'Ohio, avec la victoire du poulain trumpiste J.D. Vance, ils pouvaient se consoler en regardant du côté de la Pennsylvanie où le colosse à capuche John Fetterman a battu Mehmet Oz, médecin star de télé adoubé par Donald Trump, pour un siège au Sénat auparavant tenu par un républicain.

Pas de «vague rouge» républicaine

La vague «rouge», couleur des républicains, n'a pas eu lieu dans les proportions dessinées par de nombreuses prédictions d'avant-scrutin.

«Ça n'a pas été une vague aussi importante que je l'espérais. Nous avons eu certains scrutins serrés qui sont allés à l'autre camp pour le moment», a reconnu sur YouTube le sénateur républicain du Texas Ted Cruz, qui avait prédit un «tsunami rouge».

Sur NBC, le sénateur Lindsey Graham, proche allié de Donald Trump, a également exprimé sa déception : «Assurément pas une vague républicaine, ça c'est sûr.»

«Il n'y pas eu de vague rouge car la plupart des sortants ont été réélus. Le dégagisme anti-système promu par Donald Trump n'a pas eu lieu», observe Jean-Eric Branaa, maître de conférence à Paris 2 Panthéon Assas et spécialiste de la politique américaine.

Donald Trump fragilisé, ron desantis triomphant

Les résultats provisoires des midterms sont décevants pour Donald Trump, qui comptait sur une «victoire écrasante» pour préparer le terrain à sa «très grande annonce», prévue pour le 15 novembre prochain.

Hormis J.D. Vance, victorieux dans l'Ohio, les candidats cornaqués par l'ancien président ont enregistré des scores plus que mitigés. «La ligne radicale de Donald Trump, toujours convaincu d'avoir remporté l'élection présidentielle de 2020, ne fait plus recette. Y compris au sein de son propre parti», souligne Jean-Eric Branaa.

Car la sensation républicaine de ces midterms est bien Ron DeSantis. Réélu gouverneur de Floride avec quasiment 60 % des voix, il s'affiche comme le probable candidat des républicains pour 2024.

Pourfendeur du «wokisme», opposant à l'IVG, Ron DeSantis se fait surnommé «Ron-la-Morale» et se présente comme un père de famille croyant et intègre. Une image plus propre que celle de Donald Trump.

«Comme Donald Trump, Ron DeSantis aime la provocation et les coups médiatiques. Mais c'est aussi un bosseur qui occupe le terrain. On l'a vu au moment de la pandémie et de l'Ouragan Ian», explique notre spécialiste des Etats-Unis.

Considéré auparavant comme un Etat pivot - pouvant voter démocrate comme républicain selon les élections -, la Floride semble avoir basculé durablement dans le camp républicain, avec notamment d'importantes victoires à la Chambre des représentants.

Joe Biden fait de la résistance

Joe Biden n'a pas attendu le résultat définitif des urnes pour célébrer mercredi une victoire sur les sondages, qui lui prédisaient une défaite cuisante en raison, notamment, de l'inflation qui frappe les Etats-Unis.

«Les démocrates ont profité du vote des jeunes, qui se sont déplacés en masse mardi», souligne Jean-Eric Branaa.

Autre explication, selon un sondage d’AP, les enjeux de démocratie ont mobilisé une bonne partie des électeurs, ce qui a pu profiter au camp de Joe Biden. «Sa stratégie de faire de ces élections un référendum contre Trump semble avoir fonctionné», poursuit notre expert.

Le président démocrate, qui risque malgré tout de gouverner avec une minorité au Congrès, n'a pas oublié de faire un pas vers l'opposition républicaine, affirmant être ouvert à toutes les «bonnes idées».

L'occasion pour lui d'endosser son costume favori de négociateur stratège, hérité de sa longue carrière de sénateur. Selon la Maison Blanche, il a ainsi échangé en début de soirée avec le républicain Kevin McCarthy, pressenti pour être le prochain président de la Chambre des représentants en cas de victoire du «GOP».