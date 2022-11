Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : les Etats qui décideront de la majorité au Sénat

Si la Chambre des représentants est promise aux républicains, les démocrates peuvent encore garder le contrôle du Sénat à l'issue des Midterms, les élections de mi-mandat américaines. Les résultats des derniers Etats sont encore attendus.

Les midterms, les élections de mi-mandat américaines, s'avèrent bien plus serrées que prévu. Si la Chambre des représentants est promise aux républicains, la «vague rouge» annoncée n'a pas eu lieu.

Les démocrates de Joe Biden pourraient même garder le contrôle du Sénat où la situation est plus qu'incertaine. Selon les derniers résultats, ce jeudi 9 novembre au matin, les partis républicain et démocrate comptent chacun 48 élus.

Le sénat comptant 100 sièges, quatre Etats n'ont pas encore élu leurs sénateurs. Il s'agit de l'Alaska, de la Géorgie, du Nevada et de l'Arizona.

Suspense au nevada, en arizona et en géorgie

En Géorgie, il faudra encore attendre pour connaître le vainqueur. Les candidats démocrate et républicain n'ayant pas obtenu plus de 50% des voix, un second tour sera organisé le 6 décembre, conformément au règlement électoral en vigueur dans cet Etat.

En Alaska, le sénateur élu sera quoi qu'il arrive un républicain. Les spécificités de cet Etat font que deux candidats républicains se sont présentés et ont remporté le plus de voix. Mais comme en Géorgie, aucun d'entre eux n'a dépassé la barre des 50%. Une sorte de second tour, organisé cette fois selon la méthode du vote préférentiel, sera organisé le 23 novembre.

Enfin, en Arizona et au Nevada, le dépouillement n'est pas terminé. Si les démocrates ont des chances de remporter le premier Etat, le résultat s'annonce très serré dans le second.

plusieurs scénarios possibles

Les résultats de l'Arizona et du Nevada, qui vont être annoncés dans les prochaines heures ou prochains jours, pourront déjà être décisifs.

Si les démocrates remportent les deux Etats, ils gardent la main sur le Sénat. En effet, en cas de répartition à 50/50 des sièges, la voix de Kamala Harris, vice-président des Etats-Unis et présidente du Sénat, permet de faire basculer la majorité du côté des démocrates.

Si le parti de Joe Biden ne remporte qu'un seul de ces deux Etats, c'est le second tour en Géorgie qui sera décisif. Enfin, une défaite dans le Nevada et l'Arizona signerait la fin de la majorité démocrate au Sénat.

La situation à la Chambre des représentants penche davantage en faveur des Républicains. Ce jeudi matin, le «Grand Old Party» comptabilise 207 élus contre 189 pour les démocrates. Quelque 39 représentants attendent encore d'être officiellement élus ou réélus.