Royaume-Uni : l'homme qui a jeté des oeufs sur le roi Charles interdit de transporter des œufs en public

L’étudiant arrêté mercredi 9 novembre au Royaume-Uni pour avoir jeté des œufs en direction du roi Charles III a été libéré. Cependant, il a l’interdiction d’en transporter en public.

Gare aux œufs. Alors que le roi Charles III et son épouse Camilla étaient en déplacement à York dans le nord de l’Angleterre ce mercredi 9 novembre 2022, un étudiant a souhaité exprimer son mécontentement. Patrick Thelwell, jeune militant écologiste de 23 ans, a lancé plusieurs œufs dans la direction du couple royal. Arrêté à la suite de cet incident, le jeune homme a affirmé dans les colonnes de The Mirror être resté en détention jusqu’à 22h.

A young British university student was arrested for throwing eggs at King Charles III.





He was later released on bail on the condition that he won't carry eggs in public pic.twitter.com/eG2V1rdrlJ

