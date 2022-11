Etats-Unis : deux avions de la Seconde Guerre mondiale se percutent lors d’un meeting aérien à Dallas (vidéos)

Deux avions de la Seconde Guerre mondiale se sont percutés et ont heurté le sol lors d'un metting aérien samedi à Dallas (Etats-Unis). Pour l'heure, aucun bilan humain n'a été communiqué.

Un bombardier et un avion de chasse des années 1940 sont entrés en collision lors d’un meeting célébrant le 11 novembre, jour des anciens combattants aux Etats-Unis. Les autorités n’ont donné aucun bilan pour l’instant.

«A ce stade nous ne savons pas combien de personnes se trouvaient à bord», a déclaré dans un communiqué, peu de temps après le crash, le régulateur américain de l’aviation (FAA) qui a ouvert une enquête. Les pompiers ont été dépêchés sur place.

Pas de blessé parmi les spectateurs

Le maire de Dallas Eric Johnson a toutefois indiqué sur Twitter qu'«aucun spectateur ou personne se trouvant au sol n'a été blessé».

Des témoins ont mis en ligne des vidéos de l'accident, sur lesquelles un des appareils semble se disloquer avant de heurter le sol.

#BREAKING: New angle of the mid-air collision obtained by @WFAA shows B-17 and other aircraft flying formations at #WingsOverDallas at 1:21p today, when it was hit by a P-63 and fell to the ground over the airfield at Dallas Executive Airport (RBD). pic.twitter.com/6NAS93b3re — Jason Whitely (@JasonWhitely) November 12, 2022

GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot — David Sentendrey (@DavidSFOX4) November 12, 2022

OMG - two planes collided at ‘Wings Over Dallas’ air show today





This is crazy



pic.twitter.com/CNRCCnIXF0 — James T. Yoder (@JamesYoder) November 12, 2022

L’aéroport «Dallas Executive», situé à une dizaine de kilomètres au sud de la métropole texane, a évoqué sur Twitter un «incident» survenu lors d’un spectacle d’avions militaires des années 1940.

Cet accident a eu lieu lors d'un show appelé «Wings Over Dallas» qui se veut être «le premier salon aéronautique américain de la seconde guerre mondiale». Les festivités devaient durer jusqu'au lundi 13 novembre.