Australie : un paquebot accoste en urgence à Sydney pour débarquer 800 passagers atteints du Covid-19

Le paquebot de croisière «Majestic Princess» a été contraint d’accoster dans le port de Sydney après avoir été confronté au départ d’une épidémie de Covid-19 à son bord. Quelque 800 personnes parmi les 3.300 passagers, ainsi qu’une partie des membres de l’équipage ont été débarqués ce samedi, rapporte la chaine américaine CNN.

Panique à bord. Alors que le paquebot de croisière «Majestic Princess» voguait tranquillement sur l’océan Pacifique en provenance de Nouvelle-Zélande, le capitaine du mastodonte a été contraint de faire escale dans le port de Sydney (Australie) afin de débarquer quelque 800 passagers brutalement frappés par une vague de Covid-19. Une situation qui rappelle celle du «Diamond Princess», navire de la même compagnie, qui avait connu une quarantaine mémorable en février 2020.

«Tous les cas positifs étaient légèrement symptomatiques ou asymptomatiques, et ces passagers se sont isolés dans leurs cabines puis ont été séparés des passagers négatifs», a déclaré Briana Latter, représentante de la société «Princess Cruises», auprès de CNN. Une fois arrivés à Sydney, ces derniers ont pu quitter le navire librement et ont été invités à respecter une période d’isolement de cinq jours.

95 % des passagers vaccinés

Une situation étonnante alors que la compagnie avait pris de nombreuses précautions, dont une obligation vaccinale pour 95 % des passagers de plus de 12 ans, ainsi qu’un test négatif obligatoire pour l’ensemble des membres de l’équipage.

D’après les premières informations transmises par la société, la principale explication de cette flambée épidémique serait la recrudescence du nombre de cas positifs en Australie, et plus précisément en Nouvelle-Galles du Sud, où le ministère de la Santé a enregistré 19.800 nouveaux cas et 22 décès au cours de la semaine passée.

Le navire a désormais quitté Sydney pour mettre le cap vers Melbourne et la Tasmanie.