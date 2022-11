Etats-Unis : Donald Trump aurait gardé des documents secrets après sa présidence

Selon des documents judiciaires décrivant les éléments saisis par le FBI dans le cadre de l’enquête contre Donald Trump, l’ex-locataire de la Maison Blanche aurait conservé des documents secrets dans sa résidence à Mar-A-Lago, en Floride, ainsi que d’autres dossiers datant d’après son mandat.

Un scandale en plus pour Donald Trump ? Visé par une enquête pour possession non autorisée de matériel de sécurité nationale, dissimulation de dossiers gouvernementaux et obstruction, l’ancien président américain est accusé, par le ministère de la Justice, d’avoir conservé des documents marqués comme étant «classifiés» alors qu’il n’était plus président.

Selon le dernier rapport du ministère de la Justice américain publié ce samedi 12 novembre, l’ex-locataire de la Maison Blanche aurait conservé dans le tiroir de son bureau à la propriété de Mar-A-Lago, en Floride, un document marqué «secret» et un autre marqué «confidentiel».

Ces deux documents ont été saisis par le FBI lors de la perquisition de l’ancien chef d’Etat américain le 8 août dernier. Trois messages provenant d’un auteur de livre, d’un chef religieux et d’un sondeur ont également été retrouvés. Ces échanges datent notamment d’après son mandat à la tête des Etats-Unis.

«Les documents portant des marques de classification et les documents potentiellement confidentiels n'ont pas été scannés. Les documents potentiellement protégés par le secret professionnel de l'avocat ou l'immunité du produit du travail ont été traités par l'équipe de filtrage. Un document potentiellement privilégié qui avait été numérisé a été retiré de la base de données», peut-on lire dans le rapport.

Après le tiroir, la boîte en cuir…

De son côté, Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises que tous les documents se trouvant à Mar-A-Lago ont été déclassifiés avant qu’il ne quitte ses fonctions.

Le document de 8 pages précise également que l’auteur d’un livre et le chef religieux «ne peuvent pas être qualifiés de conseillers présidentiels» et que les trois échanges sont «soit datés, soit, par leur contenu, ont eu lieu après la fin de l'administration» de Donald Trump.

«Le plaignant (Donald Trump, ndlr) ne peut avoir reçu les documents portant des marques de classification qu’en sa qualité de président», a noté le rapport.

Selon le Guardian, ces documents retrouvés dans le tiroir du bureau de l’ancien locataire de la Maison Blanche dans sa résidence en Floride s’ajoutent à la liste des dossiers cachés dans une boîte reliée en cuir. Cette dernière contenait sept documents «top secrets», 15 «secrets», deux «confidentiels» et des chemises.