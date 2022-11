Donald Trump candidat en 2024 : qui soutient encore l'ancien président ?

Fragilisé par les Midterms, Donald Trump a malgré tout annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en 2024 mardi. La tâche s'annonce rude pour l'ancien président, qui voit la liste de ses soutiens se rétrécir.

«Make America great and glorious again !» Dans un discours au goût de réchauffé, Donald Trump a mis fin ce mardi à un faux suspense qui durait depuis plusieurs semaines en officialisant sa «candidature à l'élection présidentielle».

La ferveur des militants, rassemblés pour l'occasion par le milliardaire dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride, contrastait avec le silence gêné observé dans les rangs républicains après l'annonce.

Car si l'ancien président semble toujours en mesure d'électriser une base de fans acquis à sa cause, les soutiens publics se comptent sur les doigts d'une main.

déroute des trumpistes aux midterms

Alors que la «vague rouge» annoncée n'a pas déferlé sur le Congrès - le Sénat reste démocrate et la Chambre devrait basculer côté républicain à quelques sièges près - de nombreux observateurs et responsables politiques imputent la (relative) contre-performance du «GOP» à Donald Trump.

Les candidats personnellement soutenus par l'ancien président ont en effet empilé les défaites, la dernière en date étant celle de Kari Lake en Arizona. La faute à un discours ultra-radical, ressassant jusqu'à l'overdose la thèse d'une élection présidentielle «volée» en 2020.

Dans les rangs républicains, Donald Trump commence à lasser. Et le moins que l'on puisse dire est qu'on ne se bouscule pas pour lui apporter un quelconque soutien. Kevin McCarthy, pressenti pour être le prochain speaker (président) de la Chambre des représentants, et Mitch McConnell, patron des républicains au Sénat, n'ont pas réagi. Ce dernier avait même remis en cause la «qualité» des candidats soutenus par Donald Trump avant les Midterms.

la menace desantis

Dans la frange modérée du parti, les attaques sont plus directes. «C'est la troisième élection de suite que Donald Trump nous fait perdre (...) J'en ai assez de perdre», s'est agacé dimanche sur CNN le gouverneur du Maryland, Larry Hogan.

La bataille pour 2024 s'annonce féroce alors que tous les regards sont tournés vers Ron DeSantis, étoile montante de la sphère conservatrice et gouverneur de Floride réélu haut la main le 8 novembre.

«Pour moi, le combat ne fait que commencer», a-t-il déclaré après sa victoire, laissant envisager une candidature en 2024. Une déclaration interprétée comme un manque de loyauté par Donald Trump, qui avait soutenu l'élection de Ron DeSantis en 2018.

des milliardaires lâchent trump

L'ancien président sent le vent tourner. Signe qui ne trompe pas, la presse conservatrice qui l'avait porté aux nues en 2016 semble avoir changé son fusil d'épaule. Le New York Post, propriétaire du magnat Rupert Murdoch, glorifiait Ron DeSantis dans son édition du 9 novembre avant de tourner en dérision Donald Trump le lendemain avec une caricature peu flatteuse publiée en une.

Autre média du groupe Murdoch, la chaîne conservatrice Fox News publiait le 9 novembre une tribune intitulée «Ron DeSantis est le nouveau leader du parti républicain».

Les défections commencent également dans le milieu des affaires, pourtant habituellement acquis au patron de la Trump Organization. Stephen Schwarzman, fondateur du groupe d'investissement Blackstone et important mécène du parti républicain, a appelé à «se tourner vers une nouvelle génération de leader».

une base toujours fidèle

Dès lors, sur qui Donald Trump peut-il compter ? Parmi les candidats qu'il a soutenus aux Midterms, seuls J.D. Vance - élu sénateur de l'Ohio - et Joe Lombardo - nouveau gouverneur du Nevada - pourront porter sa voix sur la scène nationale. L'ancien président pourrait aussi chercher le soutien des «deniers» (négateurs, en français), ces candidats qui n'ont pas reconnu l'élection de Joe Biden en 2020. Selon le Washington Post, plus de 140 d'entre eux ont été élus à la Chambre des représentants, au Sénat et à des postes de responsables locaux. Parmi ces derniers, certains, comme les secrétaires d'Etat, seront notamment en charge des opérations électorales.

Pour ce qui est des électeurs, les Midterms ont montré que la marque Trump n'était plus un gage de réussite. Si l'ancien président exerce toujours un pouvoir de fascination sur une large partie de l'électorat républicain, il est talonné dans les sondages par Ron DeSantis, dont l'ascension doit encore être confirmée.

A l'échelle nationale, selon l'agrégateur de sondage FiveThirtyEight, 54% des Américains ont une mauvaise opinion de Donald Trump.