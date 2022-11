Mission Artémis 1 : quand la fusée arrivera-t-elle sur la Lune ?

La nouvelle méga-fusée de la Nasa, la plus puissante du monde, a décollé en direction de la Lune ce mercredi 16 novembre à 7h47 heure française (1h47 du matin en Floride). La mission Artémis 1 est la première non habitée du grand programme américain de retour sur la Lune Artémis. Mais quand va-t-elle atteindre son objectif ?

La mission Artémis 1 est bien lancée. La fusée SLS s’est élevée dans la nuit telle une boule de feu géante depuis le centre spatial Kennedy, en Floride. Environ deux heures plus tard, la Nasa a confirmé sa bonne trajectoire pour la Lune.

La troisième tentative aura donc été la bonne : deux essais avaient été annulés à la dernière minute cet été en raison de problèmes techniques, puis d’ouragans qui avaient encore repoussé le décollage de quelques semaines.

Ce mercredi matin, encore, le décollage de cette géante de 98 mètres de haut a été retardé par une fuite d’hydrogène. Mais quelque 100.000 personnes ont tout de même pu admirer le départ de la fusée depuis les plages environnantes.

