Coupe du monde au Qatar : «Il ne faut pas politiser le sport», affirme Emmanuel Macron

Alors que la Coupe du monde au Qatar suscite de nombreuses critiques, le président de la République Emmanuel Macron a estimé que «politiser le sport» n’a jamais été une bonne idée, signalant qu’«il ne faut pas se poser la question à chaque fois que l’événement est là».

Le chef de l’Etat a répondu aux critiques. En déplacement à Bangkok, en Thaïlande, pour participer au sommet Asie Pacifique, le président de la République Emmanuel Macron est revenu sur les polémiques qui entourent l’attribution de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

«Je pense qu’il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là, il faut les poser quand on attribue les événements. C’est quand on attribue des jeux, tels que la Coupe du monde ou les Jeux Olympiques, qu’il faut, en toute honnêteté, se poser la question. Que celle-ci soit climatique ou qu’elle relève des droits de l’Homme, on ne va pas se la poser à chaque fois que l’événement est là», a dit Emmanuel Macron.

Si cette Coupe du monde suscite plusieurs critiques, notamment concernant les conditions de vie des travailleurs locaux, l’impact sur l’environnement des stades climatisés ou encore la place des femmes et minorités LGBTQ+, le chef de l’Etat a rappelé que «nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives avec le Qatar (…) C’est une très mauvaise idée de politiser le sport», a-t-il ajouté.

Pour le président de la République, cette «politisation» du sport est valable aussi pour les Jeux Olympiques organisés à Paris en 2024.

«Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques, que nous aurons organisés en France, se feront sur le plan géopolitique. Mais, il est sûr que la vocation de ces grands événements, c’est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport. Et de trouver aussi, par le biais du sport, des manières de discuter là où des gens n’arrivent plus à se parler», a conclu Emmanuel Macron.

Comme pour la Coupe du monde 2018 en Russie, le chef de l’Etat se rendra dans l’émirat en cas de qualification de l’équipe de France pour les demi-finales.