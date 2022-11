Etats-Unis : Nancy Pelosi renonce à la présidence du groupe démocrate au Congrès américain

Nancy Pelosi, l’influente présidente démocrate de la Chambre des représentants du Congrès américain, a annoncé ce jeudi son intention de ne plus assumer ce poste dans la future assemblée issue des récentes élections, où les républicains ont obtenu la majorité.

Elle souhaite laisser la place à «une nouvelle génération». Nancy Pelosi, grande figure de la politique américaine, a annoncé ce jeudi renoncer à son poste de cheffe des démocrates de la Chambre des représentants, dans la future assemblée du Congrès américain.

