Guerre en Ukraine : détenu et torturé par des soldats russes, il témoigne

Anatoly Stozkiï a été détenu à deux reprises, et ce, durant plusieurs semaines à Kherson, ville du Sud de l'Ukraine restée huit mois sous occupation russe. Au micro de CNEWS, il raconte son calvaire.

Il a songé au suicide. Anatoly Stozkiï, stratège politique travaillant dans une ONG a été torturé pendant plusieurs semaines à Kherson (Ukraine), lors de sa captivité par les forces russes.

Trois mois après, il se souvient encore des moindres détails : «dans le bâtiment dans lequel j'étais détenu, il y avait des drapeaux à l’entrée, je pense qu'ils sont encore là». «Ils m’ont battu durant cinq, six jours et la nuit ils ne me laissaient pas dormir. Un jour, ils ont fixé des bornes électriques à mes doigts, j’étais allongé sur le sol, puis ils m’ont électrocuté», décrit-il, encore sous le choc.

Libéré fin avril, il fait partir sa femme et sa fille de Kherson, avant de nouveau être arrêté et enfermé au mois de juillet. Cette fois-ci, la violence de ses geôliers était montée d’un cran.

Si cet homme n’a jamais pu voir le visage de ses bourreaux, ces derniers faisaient partie, selon lui, des services de sécurité russes et du ministère de la sécurité d’état de la république du Donetsk, annexée fin septembre par Moscou.

Jeudi, les autorités ukrainiennes avaient annoncé avoir découvert plusieurs salles de torture dans des zones de la région de Kherson reprises récemment aux Russes après des mois d’occupation.

Dmytro Loubynets, chargé au Parlement des droits de l'Homme, a déclaré à la télévision nationale n’avoir encore jamais vu de tortures «à une telle échelle», après avoir visité toutes les salles de torture dans diverses régions de l'Ukraine.