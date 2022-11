Tunisie : quels sont les grands enjeux du Sommet de la Francophonie à Djerba ?

La Tunisie accueille ce samedi 19 et dimanche 20 novembre le Sommet de la Francophonie. Plusieurs chefs d’Etat, dont Emmanuel Macron, feront le déplacement à Djerba. Ce rendez-vous fera du numérique et de la langue française ses priorités.

Ce week-end, une trentaine de dirigeants, dont le président français Emmanuel Macron, accompagnés de sept dirigeants d’organisations internationales et régionales sont attendus en Tunisie dans le cadre du Sommet de la Francophonie, qui a lieu à Djerba.

Après deux reports, en raison du Covid-19 en 2020 et du coup de force du président tunisien Kaïs Saied à l’automne 2021, ce rendez-vous fêtera avec un peu de retard les cinquante ans de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), créée en 1970, qui réunit 88 membres et dont la Tunisie fut l’un des pays fondateurs sous la présidence de Habib Bourguiba.

Prolongé par un Forum économique jusqu’à lundi, le Sommet de la Francophonie doit décider de stratégies en faveur du développement de la langue française mais également du développement de ses locuteurs et des Etats francophones. Ce rendez-vous doit aussi se pencher sur l’importance de la connectivité et du numérique à l’heure où le monde est sous pression énergétique en raison de la guerre en Ukraine.

Le numérique et la langue française, une priorité

Dans sa Stratégie économique pour la Francophonie 2022-2026, l’OIF met l’accent sur le numérique en encourageant l’usage du français dans cet espace. La langue de Molière doit permettre à ses locuteurs d’avoir accès à des informations de qualité dans un espace «démocratique».

«La vision de la Francophonie numérique est celle d’une civilisation respectueuse du droit international relatif aux droits de l’Homme, et des prérogatives de l’Etat de droit, dans laquelle les Etats respectent et protègent les valeurs démocratiques et les libertés fondamentales, en ligne comme hors ligne, tout en poursuivant les idéaux de diversité et d’inclusion, de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que ceux de la diversité culturelle et linguistique», a écrit l’OIF.

Ainsi, la Stratégie vise à créer une sphère d’influence pour la langue française et pour l’expertise francophone sur la scène multilatérale notamment sur les marchés internationaux et dans le développement de normes internationales liées au numérique, à développer un espace numérique inclusif, responsable, solidaire, sain et sécurisé favorisant la diversité culturelle et linguistique et à accélérer la transformation numérique au service du renforcement de la démocratie et des droits de l’Homme en fournissant des informations fiables et de qualités et luttant contre la mésinformation, la haine en ligne et les discriminations sous toutes leurs formes.

En effet, la langue de Molière est la quatrième la plus utilisée dans l'univers numérique et la cinquième la plus parlée au monde après l’anglais, le chinois, l’hindi et l’espagnol, avec 321 millions de locuteurs. Selon les chiffres publiés par l'OIF dans son rapport 2022, la majorité de ces francophones ont un usage quotidien de la langue. 62 % d’entre eux résident en Afrique (dont 14,6% au Maghreb et 47,4% en Afrique subsaharienne-océan Indien), soit 2,5 points de plus qu’en 2018.

© Rapport 2022 de l’Organisation internationale de la Francophonie

La guerre en Ukraine et la situation au Sahel abordées

Pour la première fois, un conflit majeur s’invite sur la table de l’organisation de ce Sommet. Il s’agit notamment de la guerre en Ukraine qui a mis sous tension les exportations de céréales et engrais ukrainiens et russes. L’Afrique est d’ailleurs la région la plus impactée par cette guerre en raison de la dépendance des pays africains aux céréales ukrainiennes et engrais russes.

L’OIF, qui n’a que peu d’influence sur le contexte international, devrait toutefois aborder le dossier du Sahel et l’insécurité dans cette région qui concerne plusieurs pays membres. L’organisation pourrait proposer des financements de programmes s’attaquant aux champs non couverts par les politiques des Etats, d’après TV5Monde.

Enfin, ce rendez-vous à Djerba marquera l’élection d’un nouveau Secrétaire général de la Francophonie qui succèdera à la Rwandaise Louise Mushikiwabo, élue en 2018 lors du sommet d'Erevan en Arménie et soutenue par Emmanuel Macron.

Le nouveau Secrétaire présidera le Conseil permanent de la Francophonie (CPF). Elu par les chefs d’Etat et de gouvernement, il restera en place durant quatre ans et son mandat pourrait être renouvelé.