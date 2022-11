Etats-Unis : une fusillade dans une discothèque LGBTQ fait 5 morts et 18 blessés

Une fusillade dans une discothèque LGBTQ de l'état du Colorado aux Etats-Unis a fait 5 morts et 18 blessés, selon la police, ce dimanche 20 novembre.

Cinq personnes ont été tuées et 18 autres blessées dans une fusillade qui a eu lieu dans un club gay de Colorado Springs, aux États-Unis, dans la nuit de samedi à dimanche.

Le lieutenant Pamela Castro, porte-parole de la police, a annoncé la nouvelle face aux médias américains.

Lt. Pamela Castro briefs the media at 3 a.m. on the mass shooting in Colorado Springs that left 18 injured and five dead at a gay and lesbian nightclub, #ClubQ.

