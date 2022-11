Iran : au moins 58 enfants ont été tués depuis le début des manifestations, selon une ONG

Selon l'ONG Human Rights Activists in Iran (HRA), 58 enfants ont été tués dans les manifestations anti-régime qui secouent l'Iran depuis deux mois.

Un effroyable bilan. Selon l'ONG Human Rights Activists in Iran (HRA), au moins 58 enfants sont morts dans les manifestations anti-régime qui ont lieu en Iran depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre.

Parmi eux, 46 garçons et 12 filles, dont certains mineurs âgés d'à peine 8 ans.

Rien qu'au cours de la semaine dernière, cinq enfants auraient été tués par les forces de sécurité iraniennes, rapporte le Guardian.

380 morts, selon HRA

Le père d'un adolescent tué à Piranshahr, dans l'ouest de l'Iran, a dénoncé la réaction des autorités iraniennes, qui l'ont poussé à dire que son fils avait été tué par des groupes kurdes et non par les forces du régime.

Selon HRA, plus de 380 manifestants ont été tués depuis le début des manifestations et plus de 16.000 personnes ont été arrêtées.

Ce dimanche, le tribunal révolutionnaire de Téhéran a condamné à mort un sixième inculpé pour son implication dans les manifestations.

La République islamique d'Iran est secouée par une vague de manifestations depuis la mort en détention le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour avoir enfreint le strict code vestimentaire pour les femmes dans le pays. Les autorités dénoncent des «émeutes» encouragées par l'Occident.