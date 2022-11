Twitter : Elon Musk rétablit le compte de Donald Trump

Elon Musk, nouveau patron de Twitter, a réhabilité ce samedi 19 novembre le compte de l'ancien président américain Donald Trump, banni du réseau social après l'assaut du Capitole à Washington en janvier 2021.

«Le peuple s'est exprimé. Trump va être rétabli», a tweeté le fantasque entrepreneur Elon Musk sur son propre compte après le résultat d'un sondage lancé auprès de ses abonnés. Ainsi, depuis samedi soir, le compte Twitter de Donald Trump est de nouveau accessible sur ce réseau social.

C'est à l'issue d'un sondage qu'Elon Musk a pris cette décision où plus de quinze millions de personnes ont répondu et 51,8 % ont voté en faveur du «oui» au retour de l’homme politique républicain sur la plate-forme d’où il avait été banni après l’assaut du Capitole par ses partisans à Washington, en janvier 2021, en raison d’un «risque de nouvelles incitations à la violence».

The people have spoken.





Trump will be reinstated.





Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv

— Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022