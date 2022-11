Mystérieux phénomène en Chine : des moutons forment un cercle et tournent en rond depuis 17 jours (vidéo)

Un phénomène étonnant a touché un troupeau de moutons dans la région de Mongolie intérieure en Chine. Une centaine de bovidés ont commencé à marcher en faisant un cercle le 4 novembre dernier.

Une scène digne d’un film paranormal. Depuis le 4 novembre dernier, des moutons ont commencé à marcher en cercle dans la région de Mongolie intérieure, en Chine, formant progressivement un troupeau d’une centaine de bovidés.

D’après le journal indien The Economic Times, le phénomène a d’abord touché quelques moutons avant de se répandre à l’ensemble des animaux de l’enclos, soit une centaine répartie dans 34 troupeaux.

Une vidéo du média d’Etat chinois People’s Daily a finalement été postée le mercredi 16 novembre afin de comprendre l’ampleur du problème.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

— People's Daily, China (@PDChina) November 16, 2022