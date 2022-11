Drogue en Belgique : la quantité de cocaïne est trop importante pour être détruite, selon la douane

Le port d'Anvers (Belgique), premier point d'entrée de la cocaïne en Europe, est dépassé par la quantité de drogue à détruire chaque année.

Un stock de plus en plus conséquent à détruire et un casse-tête pour les autorités. Selon le média belge De Standaard, le port d'Anvers peine à détruire la quantité, toujours plus massive, de cocaïne interceptée par la douane belge chaque année.

Selon le journal, l'incinération des marchandises saisies est si conséquente que d'autres machines sont nécessaires pour assumer le stock réceptionné.

Pour information, en 2021, «les douanes, la police et la justice ont saisi près de 90 tonnes de cocaïne au port d’Anvers». Un record qui pourrait d'ailleurs être pulvérisé en 2022.

Au-delà du coût de destruction de la drogue, le problème de la sécurité du stockage se pose pour les autorités. En effet, le risque que des groupes de criminels cherchent à s'emparer de la drogue saisie n'est pas négligé par la police d'Anvers.