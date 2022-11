États-Unis : Joe Biden accorde sa grâce présidentielle à deux dindes avant Thanksgiving

«Chip» et «Chocolate», deux grosses dindes, ont été graciées par Joe Biden à l’occasion de Thanksgiving, qui célèbre la première récolte, obtenue avec l'aide d'Amérindiens, de pèlerins anglais fraîchement arrivés sur le continent américain.

Le président américain Joe Biden a utilisé ses prérogatives présidentielles lundi pour gracier deux dindes en amont de la grande fête familiale de Thanksviging, où ces volatiles sont traditionnellement servis farcis.

Today, based on their temperament and commitment to be productive members of society, I hereby pardon this year’s National Thanksgiving Turkey – Chocolate.





And should he be unable to uphold his duties I also hereby pardon his alternate, Chip. pic.twitter.com/LpXaK0OgZz

— President Biden (@POTUS) November 21, 2022