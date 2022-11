Thaïlande : un mort dans l'explosion d'une voiture piégée

En Thaïlande, une personne est morte mardi dans l’explosion d’une voiture piégée survenue dans la province de Narathiwat (sud) près d’un bâtiment de la police. Les forces de l’ordre examinent les images de vidéosurveillance pour identifier le suspect et enquêtent sur ses motivations.

Un pays sous le choc. Ce mardi 22 novembre, aux alentours de midi, une explosion d’une voiture piégée est survenue près d’un bâtiment de police dans la province de Narathiwat, dans le sud de la Thaïlande, causant la mort d’une personne et en blessant une vingtaine.

Selon le gouverneur Sanan Pongsakom, un suspect s’est dirigé en voiture vers les locaux de la police avant d’abandonner son véhicule, a-t-il indiqué à l’AFP. Les forces de la police vont désormais examiner les images des caméras de surveillance pour tenter d’identifier l’individu et connaître ses motivations.

Sur les images, partagées sur les réseaux sociaux et relayées par certains médias, on peut apercevoir de gros nuages de fumées grises, des pompiers et des policiers présents sur place.

