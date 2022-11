États-Unis : une fusillade dans un supermarché fait 7 morts, dont le tireur présumé

Un supermarché Walmart, situé dans la ville de Chesapeake, en Virginie, a été le théâtre mardi soir d’une fusillade. Au moins 7 morts, dont le tireur, sont à déplorer.

Une nouvelle tuerie. Mardi soir, un homme armé a tué au moins 6 personnes dans un supermarché Walmart de Chesapeake, une ville de l'Etat américain de Virginie. Les autorités locales ont déclaré que le tireur était également mort.

La sénatrice de l'Etat de Virginie, Louise Lucas, n'a pas tardé a réagir à la suite de ce drame, déclarant «avoir le cœur totalement brisé à l'idée que la dernière fusillade de masse en Amérique ait eu lieu ce soir dans un Walmart de mon district à Chesapeake».

I am absolutely heartbroken that America’s latest mass shooting took place in a Walmart in my district in Chesapeake, Virginia tonight. I will not rest until we find the solutions to end this gun violence epidemic in our country that has taken so many lives.

