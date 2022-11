Guerre en Ukraine : un nouveau-né tué dans une frappe russe sur une maternité

Un nourrisson a été tué mercredi par une frappe russe sur une maternité à Vilniansk, dans la région de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine.

L’horreur de la guerre a de nouveau frappé. «Dans la nuit du 23 novembre, dans la ville de Vilniansk dans la région de Zaporijjia, un bâtiment de deux étages abritant une maternité a été détruit par une attaque aux missiles dans le secteur de l'hôpital local», où se trouvait une femme avec son bébé et un médecin, ont indiqué le service d'Etat pour les situations d'urgence sur Telegram.

Le bébé, né en 2022, est mort dans l’attaque. Sa mère ainsi que le médecin ont été retrouvés vivants sous les décombres. «L'Etat terroriste continue de faire la guerre aux civils. L'ennemi a une fois de plus décidé d'essayer d'accomplir par la terreur et le meurtre ce qu'il n'a pas pu accomplir en neuf mois», s’est ému le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Vilniansk se trouve dans le nord de la région de Zaporijjia, dont la majeure partie au sud est occupée par les troupes russes alors que Moscou a annoncé l'annexion de ce territoire.

KIEV LANCE UN appel auX maireS français

Volodymyr Zelensky avait appelé mardi les maires français à fournir de l'aide à son pays pour empêcher la Russie d'utiliser le froid cet hiver «comme arme de destruction massive», dans un message diffusé lors du congrès de l'AMF à Paris.

«Pour survivre à cet hiver et ne pas permettre à la Russie de transformer le froid en outil de terreur et de soumission, nous avons besoin de beaucoup de choses», a-t-il expliqué. Des générateurs de différentes capacités, de l'aide au déminage ainsi que du matériel pour les pompiers, les sauveteurs et les médecins sont notamment réclamés par Kiev.