Guerre en Ukraine : Washington annonce 400 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire

Les Etats-Unis vont fournir 400 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, a annoncé ce mercredi le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

«Pour aider Kiev à se défendre face aux attaques sans répit du Kremlin». Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine a annoncé, mercredi 23 novembre, que les Etats-Unis allaient fournir 400 millions de dollars (un peu plus de 385 millions d’euros au taux du jour, ndlr) d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine.

«Cette tranche de 400 millions de dollars inclut des armes, des munitions et de l'équipement de défense antiaérienne supplémentaires provenant des stocks du ministère américain de la Défense», précise le secrétaire d'État dans un communiqué.

De quoi lutter pendant l’hiver

Jeudi dernier, plusieurs villes ukrainiennes dont la capitale de Kiev, avaient été touchées par une centaine de missiles russes. Avec les premières chutes de neige et un pays miné par les coupures d’électricité, les habitants subissent des températures pouvant chuter jusqu'à -10 °C. Dans cette optique, le Pentagone enverra donc des générateurs.

Les générateurs «auront pour but de soutenir à la fois les besoins civils et militaires en électricité (...) et de soulager la pression sur le réseau électrique», a affirmé le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, à des journalistes à bord d'un avion militaire américain.

Alors que la répétition des frappes russes depuis le mois d’octobre sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine prive régulièrement de courant mais aussi d'eau des millions d'Ukrainiens, trois centrales nucléaires du pays ont été déconnectées du réseau électrique ce mercredi à la suite de nouvelles frappes russes.

Des armes de défense antiaériennes

En plus des générateurs, des munitions seront envoyées pour les systèmes avancés de défense antiaérienne NASAMS, ainsi que pour les systèmes d'artillerie de précision américains Himars.

Sont également incluses des mitrailleuses lourdes avec ciblage par imagerie thermique pour contrer les drones russes, mais aussi plus de 20 millions de cartouches d'armes de plus petit calibre, a précisé le Pentagone. Cette nouvelle tranche porte le total de l'aide américaine à l'Ukraine à plus de 19 milliards de dollars depuis l'invasion russe en février.

«Les Etats-Unis continueront de se tenir aux côtés de leurs 40 alliés et partenaires dans leur soutien au peuple ukrainien au moment où il défend sa liberté et son indépendance avec un courage extraordinaire et une détermination sans limites», a déclaré Antony Blinken.