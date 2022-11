Présidentielle au Brésil : le parti de Jair Bolsonaro réclame l’annulation des voix de Lula après des «dysfonctionnements»

Par l’intermédiaire du Parti Libéral (PL), formation politique à laquelle il appartient, Jair Bolsonaro, battu à la dernière élection présidentielle brésilienne par Lula, a demandé l’annulation des voix émanant de plus de 280.000 urnes électroniques. Ce qui lui conférerait la victoire finale.

L’élection présidentielle brésilienne n’est peut-être pas terminée. L’ex-président sortant brésilien Jair Bolsonaro a demandé mardi au Tribunal supérieur électoral (TSE) l’invalidation de voix provenant d’urnes électroniques dont les dysfonctionnements techniques auraient été démontrés, dans un rapport d’audit commandé par le Parti Libéral. Au moins 5 modèles seraient concernés.

Si la justice donnait raison au camp Bolsonaro et prononçait l’annulation des suffrages exprimés demandés, alors le conservateur remporterait le scrutin, avec 51,05% des voix, selon les projections du PL.

Alexandre de Moraes, président du TSE, a répondu à la plainte en expliquant que ces modèles d'urnes pointés du doigt avaient été utilisés non seulement au second tour, mais également au premier, le 2 octobre dernier. Il demande donc que la plainte «concerne les deux tours», sous peine d'être rejetée sans même avoir été analysée.

Des conséquences attendues sur les élections législatives

Il reste qu’une annulation d'une partie des voix obtenues en octobre aurait aussi des conséquences sur les élections législatives, qui ont eu lieu le même jour, sur les mêmes urnes.

De fait, cela remettrait en cause l'élection de nombreux parlementaires du PL, qui a obtenu le plus grand nombre de députés et sénateurs, en dominant les parties adverses.