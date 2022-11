Turquie : au moins une cinquantaine de blessés dans un séisme de magnitude 6,1

Un séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter a frappé le Nord-Ouest de la Turquie ce mercredi, provoquant au moins une cinquantaine de blessés, selon un premier bilan.

La terre a tremblé en Turquie. Ce mercredi, un séisme de magnitude 6,1 s'est produit dans le pays faisant au moins une cinquantaine de blessés et des dégâts légers, d'après les secours turcs.

La secousse, survenue tôt dans la matinée, a été fortement ressentie à Istanbul. Selon l'AFAD, l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes, plus d'une centaine de répliques ont été enregistrées, la plus forte d'une magnitude de 4,3. Le ministère de l'Intérieur et l'AFAD ont dénombré cinquante blessés et de légers dommages causés à des bâtiments.

L'épicentre est situé à environ 170 km à l'est de la plus grande ville du pays, à une dizaine de kilomètres de profondeur, selon l'Institut américain des études géologiques (USGS).

Une zone déjà touchée

En 1999, cette région du Nord-Ouest de la Turquie avait déjà été touchée par un important séisme, de magnitude 7,4 sur l'échelle de Richter, qui recense les tremblements de terres sur des paliers allant de 1 à 9.

Cette catastrophe avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul. Plus récemment, en janvier et octobre 2020, deux autres séismes de magnitude 6,7 et 7 dans l'Est du pays et en mer Égée avaient été recensés et tué plus de 154 personnes auxquels s'étaient ajoutés plus de 1.000 blessés.