Algérie : 49 accusés condamnés à mort pour un lynchage en Kabylie

Ce jeudi 24 novembre, un tribunal algérien a condamné à mort 49 personnes pour leur implication dans le lynchage d'un homme en Kabylie en 2021.

La peine capitale figure encore dans le code pénal en Algérie. Un tribunal algérien a condamné à mort 49 personnes accusées d'être impliquées dans le lynchage d'un homme en 2021, a annoncé l'agence officielle ce jeudi 24 novembre.

L'an dernier, Djamel Bensmaïl avait été accusé à tort d'être un pyromane, ce qui lui avait valu son lynchage. Pourtant, il s'était porté volontaire dans la lutte contre les incendies qui ravageaient le village de Larbaa Nath Irathen, dans la préfecture de Tizi Ouzou (Nord-Est du pays).

L'homme de 38 ans s'était rendu dans un poste de police, après avoir appris que des soupçons à son encontre, jurant de son implication dans un départ de feu, étaient persistants. C'était d'ailleurs depuis un fourgon de police que l'homme avait été extirpé par la foule, avant d'être massacré.

Une mise à mort barbare

Après avoir été sorti manu militari par la foule, Djamel Bensmaïl avait été battu puis brûlé vif. Des images de cet acharnement avaient été filmées puis postées sur les réseaux sociaux, ce qui avait valu un hashtag #JusticePourDjamelBenIsmail en mémoire de la victime.

Les accusés comparaissaient devant le tribunal de Dar El Beida, dans la banlieue est d'Alger, pour «actes terroristes et subversifs contre l'Etat et l'unité nationale» et «homicide volontaire avec préméditation», selon l'accusation.

Vingt-huit autres prévenus poursuivis dans le cadre de cette affaire ont été condamnés à des peines allant de deux à dix ans de prison et dix-sept autres ont été acquittés.

Ces peines devraient cependant être commuées en prison à vie, car si la peine de mort est bien prévue par le code pénal, elle n'est plus appliquée en vertu d'un moratoire en vigueur depuis 1993.

Pour rappel, les incendies avaient entraîné la mort de 90 personnes dans cette région algérienne en août 2021.