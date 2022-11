Corrida : ces pays où elle pourrait disparaître prochainement

La proposition de loi visant à interdire la corrida sur l’ensemble du territoire doit être examinée ce jeudi 24 novembre à l’Assemblée nationale. Hormis la France, d’autres pays, où la tauromachie est considérée comme une tradition, se positionnent pour un arrêt définitif de la pratique.

Une tradition qui fait parler. Alors que l’Assemblée nationale examine ce jeudi la proposition de loi visant à interdire la corrida dans tout l’hexagone, d’autres pays prennent aussi un chemin similaire.

En effet, très populaire dans plusieurs pays d’Amérique latine, la tauromachie suscite de plus en plus la polémique et est même interdite dans certaines grandes villes. Elle est même déjà prohibée au Chili, en Argentine, à Cuba, en Uruguay et au Panama.

Venezuela

En février dernier, le procureur général de la République a annoncé qu'une loi pour protéger la vie des taureaux allait être présentée.

Il a en effet déclaré qu'il s'agissait d'un «héritage du colonialisme espagnol qui, historiquement, ne fait pas partie de la tradition vénézuelienne».

Dans les faits, la pratique est déjà fortement prohibée. Seules deux provinces ont organisé des corridas depuis 2016. Dans la capitale Caracas, la pratique a été totalement abandonnée.

Mexique

Connu pour abriter la plus grande arène du monde, la «Monumental Plaza de Toros» de Mexico, le Mexique a pourtant pris une décision radicale.

En effet, le 10 juin dernier, un tribunal a prononcé l’interdiction totale des spectacles taurins dans la capitale.

L'association Justicia Justa, à l'origine de cette demande, s'est appuyée sur un article de la Constitution locale de Mexico qui garantit le «droit à un environnement sain» pour les animaux.

Véritable économie au Mexique, la corrida est déjà interdite dans cinq des trente-deux Etats du pays.

Equateur

La fin de la corrida semble être sur la bonne voie en Equateur. C’est d’ailleurs déjà le cas à Quito, la capitale, depuis 2021. Pour appuyer son hostilité face à cette pratique, une ordonnance municipale a décidé d’interdire «tout spectacle public ou privé impliquant la souffrance, la maltraitance, la mort ou toute atteinte au bien-être animal».

La tradition de la corrida se perpétue ailleurs dans le pays, même si les événements sont de moins en moins nombreux.

Colombie

Les tentatives d'abolition de la corrida en Colombie ont toutes échoué. Néanmoins, le rejet de la tauromachie ne cesse de croître dans le pays.

Malgré le vote en faveur d'un projet de loi interdisant toutes les pratiques taurines, l'adoption définitive de ce texte est longue et semée d'embûches.

La situation pourrait être amenée à rapidement évoluer. Le nouveau président Gustavo Petro est en effet un fervent opposant à la tauromachie.