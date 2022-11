Immigration : une fillette de 4 ans arrivée seule en Italie rapatriée en Tunisie

Une fillette âgée de 4 ans, vraisemblablement arrivée seule en Italie à bord d’une embarcation de fortune transportant des migrants clandestins, a été rapatriée en Tunisie ce jeudi 24 novembre après-midi. Le pays a promis de faire le nécessaire pour faciliter la «réintégration» de la fillette.

Arrivée en octobre dernier en Italie à bord d’une embarcation de fortune transportant des migrants clandestins, une fillette tunisienne âgée de 4 ans a été rapatriée, ce jeudi 24 novembre, à l’aéroport Tunis-Carthage en Tunisie, a écrit le ministère tunisien de la Femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées.

«Ce rapatriement fait suite à la décision de la magistrature italienne autorisant le commissaire général à la protection de l’enfance en Tunisie à prendre le relais de la fillette de 4 ans», a précisé le ministère dans un communiqué.

En effet, selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), les membres de la famille de cette enfant avaient prévu d’embarquer depuis la ville côtière de Sayada (Est) pour rejoindre l’île de Lampedusa en Italie. Or, après avoir remis sa fillette au passeur pour aider son autre enfant et son épouse, le bateau avait pris le départ.

Une délégation diplomatique tunisienne s’est ensuite déplacée en Sicile, fin octobre, pour rencontrer le juge aux affaires familiales italien en charge de ce dossier.

La famille prise en charge par l'État tunisien

Alors que le ministère a informé que la petite fille est arrivée très bonne santé, il a confirmé son engagement «à veiller à son intérêt supérieur».

«Après avoir été informé du cas de cette fillette à la mi-octobre 2022, et sur les directives du Président de la République et de la Cheffe du gouvernement, le ministère a établi une cellule de suivi en coordination avec les ministères de la Justice et des Affaires étrangères afin de prendre des mesures immédiates au bénéfice de cette enfant mineure et de sa famille», a fait également savoir le ministère de la Femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées.

Les parents de la fillette, des vendeurs ambulants en situation de pauvreté, avaient été placés en garde à vue avant d’être relâchés.

«La mère a été incluse dans le programme d’autonomisation économique pour les familles ayant un statut spécial pour obtenir son propre gagne-pain et pour s’assurer que la famille bénéficie du système de traitement gratuit en coordination avec le ministère des Affaires sociales», a indiqué le ministère.

Quant à la fillette, cette dernière a été incluse dans un programme spécial pour bénéficier des services d’éducation préscolaire. «Concernant sa sœur, âgée de 7 ans, et en coopération avec le ministère de la Santé, le ministère assure le soutien psychologique de celle-ci avant qu'elle puisse subir une intervention chirurgicale dans un hôpital public», peut-on aussi lire.

D'après le FTDES, environ 2.600 mineurs tunisiens, dont plus des deux tiers n'étaient pas accompagnés de leurs parents, sont parvenus à atteindre les côtes italiennes entre janvier et août 2022.