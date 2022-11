Kanye West : Adidas lance une enquête suite aux accusations de comportement inapproprié de la part du rappeur

Adidas a annoncé ce jeudi 24 novembre avoir ouvert une enquête après les accusations de salariés de la marque envers Kanye West, avec qui elle collaborait pour les baskets Yeezy, concernant des tentatives de destabilisation, notamment en leur faisant visionner des images pornographiques.

L’équipementier sportif allemand Adidas a annoncé ce jeudi lancer une enquête sur des «allégations» de comportement inapproprié visant Kanye West, le controversé rappeur avec qui il a rompu récemment sa coopération autour des baskets Yeezy.

Ces accusations, dont a fait état le magazine américain Rolling Stones, portent sur le fait que Kanye West aurait présenté des vidéos et clichés de nature pornographique à des employés d'Adidas, et aurait eu à leur égard un comportement déplacé.

One potential collaborator tells Rolling Stone that Kanye West showed them a hardcore video of porn star Francesca Le the first time they met and asked them what they thought.





"I feel it was a tactic to break a person down..."





STORY: https://t.co/S9W9W3yPWb pic.twitter.com/LzQokUpnzt

— Rolling Stone (@RollingStone) November 23, 2022