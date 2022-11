Persécutions religieuses : 6.000 chrétiens tués pour leur foi en 2021

Selon une étude de l’Aide à l'Eglise en détresse (AED), 6.000 chrétiens ont été tués pour leur foi en 2021 à travers le monde, soit une augmentation de 24% par rapport à 2020.

Hommage international. Ce mercredi 23 novembre, de nombreux bâtiments emblématiques de la religion chrétienne, à l’image du Sacré Cœur à Paris, ont pris une parure rouge, pour rendre aux hommages aux fidèles persécutés à travers le monde. Selon les chiffres de l’Aide à l'Eglise en détresse (AED), au moins 6.000 chrétiens auraient été tués pour leur foi en 2021, soit 24% de plus que l’année précédente.

«Dans d’autres pays du monde, les chrétiens n’ont pas la chance de vivre dans des conditions de sécurité, donc il faut y penser et c’est bien de leur rendre hommage», rappelle un fidèle, interrogé aux abords de la basilique. «Ce n’est pas vraiment facile d’affirmer sa foi aujourd’hui, et c’est dommage», surenchérit un autre.

Nigeria, Mozambique et Afghanistan en tête

En tête du classement des pays les plus dangereux pour les chrétiens, le Nigeria, le Mozambique ou encore l’Afghanistan. Dans tous ces pays, l’avancée grandissante des forces jihadistes et les attaques répétées de Boko Haram conduisent à de nombreuses tragédies concernant des chrétiens.

Si ces persécutions concernent majoritairement l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient, elles ont plus globalement augmenté de 75% dans les 24 pays examinés. Aujourd’hui plus de la moitié de la population mondiale vit dans un pays où les habitants subissent des violences et des inégalités à cause de leur foi.

A travers cette initiative, l’Eglise espère donc que cette mobilisation internationale ouvrira les consciences et permettra un soutien financier à l’Eglise africaine. L'année dernière, dans le monde, le Christ Rédempteur au Brésil, la cathédrale Saint-Etienne de Vienne, ou encore le Christ-Roi au Portugal se sont habillés de rouge à l'occasion de cette semaine fin novembre.