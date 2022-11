Présidentielle au Brésil : le parti de Jair Bolsonaro écope d’une lourde amende pour «mauvaise foi»

Si Jair Bolsonaro a accepté le transfert du pouvoir à son successeur Lula, qui a remporté le scrutin présidentiel le 30 octobre, la défaite a toujours du mal à passer. Après une tentative de faire annuler le résultat de l’élection, le parti du président d’extrême droite s’est vu infliger une lourde amende par le tribunal électoral.

Nouveau revers pour Jair Bolsonaro et son camp. Alors que le Parti libéral (PL), parti du président sortant, a tenté de faire annuler le second tour de l’élection présidentielle qui a consacré le leader de gauche Lula avec 50,9 % des voix, le Tribunal supérieur électoral (TSE), instance judiciaire responsable de l'administration de toutes les élections au Brésil, a vivement réagi ce mercredi.

En effet, mardi, le PL avait déposé au tribunal un rapport faisant état d'incohérences présumées dans certaines des urnes électroniques utilisées lors des élections, et avait ainsi demandé que les votes issus de ces urnes soient annulés, ce qui conférerait la victoire à Jair Bolsonaro. La coalition au pouvoir avait notamment avancé que les urnes antérieures au modèle 2020 ne présentaient pas un numéro de série unique et ne pouvaient donc pas faire l’objet de vérifications.

Le président du TSE a dans un premier temps répondu qu’il était nécessaire d’inclure dans ce rapport des données concernant les résultats du premier tour du scrutin, puisque les mêmes urnes avaient été utilisées, mais le PL n’a pas apporté les données demandées. En effet, une annulation du 1er tour aurait remis en question l'élection de nombreux parlementaires du camp bolsonariste.

Des allégations mensongères, selon le TSE

«Les mêmes urnes électroniques, quel que soit le modèle utilisé, ont été employées de la même manière au premier et au second tour des élections de 2022, ce qui rend impossible la dissociation des deux périodes du même processus électoral» a notamment déclaré Alexandre Morais, le président du TSE, qui a rejeté la demande du Parti libéral. «Les arguments du requérant sont donc absolument faux, car la traçabilité des urnes électroniques d'ancien modèle est totalement possible», a-t-il affirmé ce mercredi.

Il a également infligé une amende de 22,9 millions de reais (environ 4,1 millions d’euros) pour sa «mauvaise foi», et a ordonné le blocage immédiat des fonds du parti jusqu’au paiement total de l’amende.

Depuis sa défaite à l’élection présidentielle le 30 octobre dernier, Jair Bolsonaro s’est fait plus que discret, et a même quasiment disparu de la scène médiatique et des réseaux sociaux, après une très brève prise de parole quarante-huit heures après le scrutin. Alors qu’il n’est même pas encore officiellement président, Lula, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, s’est de son côté déjà rendu à la COP27 en Égypte.