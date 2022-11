Guerre en Ukraine : un «ancien général américain» a intégré le groupe Wagner, affirme le chef du groupe paramilitaire

Evguéni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire Wagner, qui combat en Ukraine aux côtés de l’armée russe, a affirmé vendredi qu’un «ancien général» des Marines américains faisait partie de cette armée privée.

Un «ancien général» des Marines chez Wagner. C’est en tout cas ce qu’a affirmé, vendredi 25 novembre, Evguéni Prigojine, le patron de la milice russe, soupçonnée depuis des années de jouer un rôle dans la réalisation des ambitions du Kremlin, dont les mercenaires combattent notamment au côté de l’armée russe en Ukraine.

L’homme d’affaires russe répondait à la question du journal finlandais Helsingin Sanomat : «Il n’y a pas beaucoup de citoyens finlandais chez Wagner PMC, environ 20 personnes. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas fournir d’informations exactes à leur sujet».

«J’ai une très bonne opinion des Finlandais sur le champ de bataille. Ils combattent au sein d’un bataillon britannique qui est commandé par un citoyen américain, ancien général du Corps des Marines», a ajouté l’ex-repris de justice, cité par le service de presse de sa société Concord.

une guerre d'influence

Evguéni Prigojine avait révélé, pour la première fois, au mois de septembre, qu’il était bien le fondateur du groupe paramilitaire créé en 2014, destiné à combattre en Ukraine. Il avait indiqué la présence de mercenaires en Afrique, au Proche-Orient et en Amérique latine.

L’objectif : faire avancer les intérêts du Kremlin, et les siens. Les sociétés de l’homme d’affaires engrangent de juteux bénéfices en Syrie, notamment sur les revenus pétroliers. Celui qui doit son surnom de «cuisinier de Poutine» aux contrats de son groupe de restauration avec le Kremlin, se serait enrichi grâce aux contrats publics qu’il a obtenus. Il a par ailleurs admis vouloir influencer la vie politique aux Etats-Unis et fait l’objet de sanctions américaines et européennes.

Le groupe paramilitaire russe a ouvert son premier QG officiel, début novembre, à Saint-Pétersbourg, deuxième ville russe. Depuis des années, il est suspecté par les Occidentaux de mener les ambitions du Kremlin, ce que Moscou a toujours démenti. Les mercenaires russes de Wagner ont annoncé, mi-octobre, la construction d’une ligne fortifiée, la «ligne Wagner», dans la région de Lougansk, annexée par la Russie en septembre.