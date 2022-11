Brésil : le bilan de la fusillade dans deux écoles grimpe à 4 morts

Plusieurs individus ont tué quatre personnes ce vendredi 25 novembre au Brésil, lors de l’attaque de deux écoles dans l’Etat d’Espirito Santo.

Un pays sous le choc. Quatre personnes ont été tuées et onze autres blessées vendredi au Brésil lorsqu'un homme a attaqué deux écoles avec une arme à feu dans l'État d'Espiritu Santo (sud-est), ont indiqué les autorités.

Plusieurs «bandits» sont entrés dans une école d'Aracruz, et l'un d'eux a tiré sur plusieurs enseignants qui étaient réunis, tuant deux femmes et blessant neuf autres personnes, a indiqué le maire Luis Carlos Coutinho à la radio CBN. Ils se sont ensuite rendus dans une autre école, où une adolescente a été tuée par balle, tandis que deux personnes ont été blessées.

#Estúdioi Um ataque em duas escolas deixou três vítimas fatais e 11 pessoas feridas em Aracruz, no ES. Segundo o secretário de segurança, o homem usava roupa camuflada no momento dos disparos. ➡ Assista ao @estudioi com @LeilaneNeubarth : https://t.co/bFwcwLHmLH #GloboNews pic.twitter.com/cCnZKBgppR

Lula, le nouveau président du pays, a réagi sur Twitter : «j'ai appris avec tristesse l'attaque contre des écoles à Aracruz, dans l’Etat d’Espírito Santo. Je tiens à témoigner de ma solidarité aux familles des victimes de cette tragédie absurde, ainsi qu’au personnel des deux écoles concernées. Je tiens également à apporter mon soutien au gouverneur Renato Casagrande afin de faire toute la lumière sur cette affaire».

Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas.

— Lula (@LulaOficial) November 25, 2022