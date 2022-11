Chine : deux personnes arrêtées après une manifestation contre les restrictions anti-Covid

Au lendemain d'un week-end marqué par les manifestations contre les restrictions sanitaires ordonnées par le gouvernement chinois, deux individus ont été interpellés par les autorités policières de la ville de Shanghai.

Les protestations se poursuivent en Chine. Ce lundi, la police a arrêté deux personnes à Shanghai, là où des manifestants s'étaient rassemblés durant le week-end pour protester contre les restrictions sanitaires liées au Covid et réclamer plus de libertés.

There has been a heavy police presence on Shanghai’s Wulumuqi Road since this morning and the tension now seems to be building. Officers detaining a few people and ordering them to delete photos from their phones. pic.twitter.com/k1QeYZxGLo

— Matthew Walsh (@matthewwalsh91) November 28, 2022