Chine : la BBC dénonce l’arrestation de l’un de ses journalistes

Des manifestations historiques ont eu lieu en Chine, contre la politique «zéro covid» très stricte de la République populaire, pendant lesquelles un journaliste de la BBC a été arrêté et battu par la police chinoise.

Ce nouvel incident risque d’entacher un peu plus les relations déjà tendues entre Londres et Pékin. Un journaliste britannique de la BBC a été arrêté et battu par la police chinoise alors qu’il couvrait les manifestations historiques de la population contre la politique sanitaire très stricte pour endiguer l’épidémie de Covid-19 à Shanghai.

Ed Lawrence a été arrêté lors de la principale manifestation dimanche, alors qu’il filmait les manifestants, a reçu des coups de la part des policiers et a été détenu pendant plusieurs heures avant d'être libéré, selon son employeur. Dans un tweet, Ed Lawrence a indiqué qu'un ressortissant chinois aurait été arrêté pour avoir empêché la police de le frapper.

«Il est très inquiétant que l'un de nos journalistes ait été attaqué de cette manière dans l'exercice de ses fonctions», s’est insurgé la BBC dans un communiqué, qui a qualifié cette atteinte à la liberté de la presse d'«extrêmement préoccupante».

A statement from the BBC on what happened to me in Shanghai last night while doing my job.





I understand at least one local national was arrested after trying to stop the police from beating me.





Thanks very much for the kind words and messages of concern. https://t.co/weoDAMakvO

— Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 28, 2022