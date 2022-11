Hawaï : le plus grand volcan actif du monde est entré en éruption

Ce lundi 28 novembre, le plus grand volcan actif du monde, le Mauna Loa, situé à Hawaï, est entré en éruption pour la première fois en près de quarante ans, projetant des cendres aux alentours.

Mauna Loa began to erupt at 11:30 PM HST on Sunday. The eruption is currently confined to the summit, and there is no indication that magma is moving into either rift zone. HVO is closely monitoring. Follow @USGSVolcanoes for updates. Find webcams here: https://t.co/PCmuqZqpcB pic.twitter.com/dv6vJBsASo

— USGS (@USGS) November 28, 2022